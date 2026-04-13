ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ
ଆଜି 13 ଏପ୍ରିଲ ସୋମବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ।
Published : April 13, 2026 at 6:56 AM IST
ମେଷ: ଆପଣ ଆଜି ଦିନଟିକୁ ସାମାଜିକତା ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇବେ । ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦେବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମାନସିକ ଖୁସି ଆଣିବ । ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣ ସଫଳତାର ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ଆୟୋଜନ କରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଆଶା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ ।
ବୃଷ: ଆଜି, ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏକ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ଆଣିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଆପଣ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବେ । ଆପଣ ଧନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ।
ମିଥୁନ: ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସତେଜତା ଏବଂ ମନରେ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ । ସରକାରୀ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ରହିବ । ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ବିରକ୍ତ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ନୀରବ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଉଷ୍ମ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ।
ସିଂହ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କର ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ବିବାଦକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଘରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ । ଆପଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିବ ।
ତୁଳା: ଆଜି, ଆପଣ ବୈଚାରିକ ସମୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମଧୁର କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବ । ଆପଣ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ଫଳାଫଳ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ବଦହଜମୀରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ବିଛା: ଆଜି, ଶାନ୍ତ ମନରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନ କିଛି ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ମନ୍ଥର କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରନ୍ତୁ । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ।
ଧନୁ: ଆଜି ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ । ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ନିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମହିଳାମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମାନସିକ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ଏବଂ ଆଖିରେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଡାନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଠା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଭ୍ରମଣର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିବେ । ଆଜି, ଆପଣ ପ୍ରତିଫଳନର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଲୋଭ ଛାଡିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏକାଗ୍ରତା କମ ରହିବ । ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ । ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ପରିଚାଳନା କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ ।