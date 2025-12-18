ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଗୁରୁବାରରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
ମେଷ: ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଅଧିକ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଆପଣ ରହସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମତଭେଦ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ । ଆପଣ ନିଜ ସମୟକୁ ଉପଭୋଗ କରି ବିତାଇପାରିବେ । ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହାସଲ ହେବ । ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଘର ଏବଂ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ କରିବେ । ନିଜ କଥାରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ । ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ । ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମିକ/ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ଘେରି ରହିବ, ଯାହା ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ । କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବା ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆଜି କୌଣସି ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦଲିଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ । ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ । ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ।
ତୁଳା: ଆଜି ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ହେବ । କୌଣସି ନୂତନ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । କାହାର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ । ଜିଦ୍ ଛାଡି ଦେଲେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ବିଛା : ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରି ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଉଭୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସଫଳ ଏବଂ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ । ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହା ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଦିନଟି ଖୁସିରେ ବିତିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହିଛି । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଟିକେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସି ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କାମରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତଥାପି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆଜିର ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସମାଜର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ । ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ, ଏବଂ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ । ବୟସ୍କ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ।
ମୀନ: ଆଜି ନକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରେ । ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।