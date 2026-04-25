ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶୁଭ ଖବର, ବଢ଼ିବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସମ୍ମାନ
ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 25 ତାରିଖ ଶନିବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : April 25, 2026 at 6:56 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ । ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କମିବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ବିଶେଷକରି ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଏଡାନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବେ । ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବାରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ବିତାଇଥିବା ଏକ ଦିନର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ । ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିର ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆଇନଗତ ମାମଲାକୁ ଏଡାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ । ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ କାହା ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । କାହା ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ବିତିବ । ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ତୁଳା: ଘର ଏବଂ ଅଫିସରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି । ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନୁକୂଳ ରହିବେ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ । ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ । ନକାରାତ୍ମକତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାପିବ । ଏହି ଦିନଟିକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବିତାଇବା ଭଲ ।
ଧନୁ: କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା, ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଅଶ୍ବସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ ।
ମକର: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମକୁ ପାଶୋରି ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସାମାଜିକତାରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭ୍ରମଣରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ । ସହଭାଗୀତା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆୟର ବହୁବିଧ ଉତ୍ସ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ତଥାପି, ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
କୁମ୍ଭ: କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ବଜାୟ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ଜାରି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ । ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ଏକ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଆପଣ କାମରେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।