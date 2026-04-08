ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସଫଳତା ଓ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ ବୁଧବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ।
Published : April 8, 2026 at 6:45 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସତେଜତାର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଆଜି, ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ । ଆଜି ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିତ ହେବ । ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ମାନସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନୂତନ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାରେ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ବିଳାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଏକ ଯାନବାହାନ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିବା ଏବଂ ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିବେ । ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ । ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ମନୋଭାବରେ ରହିବେ । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆପଣ ଅନେକ ଦିଗରେ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
କର୍କଟ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛିତ ଲାଭ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କରିବ । ଆପଣ ଆଜି ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ତଥାପି, ଯଦି କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁଗମ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଆଜି ଏହାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ତଥାପି, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ । ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ । ଆପଣ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ ।
ସିଂହ: ଆଜି, ଦିନଟି ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ କଳ୍ପନାଶୀଳ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧନାରେ, ଆପଣ ମୌଳିକ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରେମ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ପ୍ରେମ ଗୁରୁର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଗତି ଖବର ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆଜି ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ କରିବେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉଚିତ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଯାନବାହାନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । କିଛି ଘରୋଇ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
ତୁଳା: ଆଜିର ଦିନଟି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହେବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଆପଣ ଆଜି ଏକ ବୈଠକରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏକ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମାନସିକ ଖୁସି ଆଣିବ । ଆପଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଟିକେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ନୀରବତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ସଠିକ ଆର୍ଥିକ ହିସାବ ରଖିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବଜାୟ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମିଠା କଥାରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଘରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଭଲ ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ । କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ହେବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ବାହାରକୁ ଖାଇବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ପୂଜା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଳ୍ପ ସଫଳତା ହତାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଫଳାଫଳର ଅଭାବ ହତାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବ । ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବାମୀ/ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ । ବିବାହରେ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରିବେ ।
ମୀନ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଋଣ ଦେଇଥିବା ପାଣ୍ଠିକୁ ପୁନର୍ବାର ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ । ଆପଣ ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ ।