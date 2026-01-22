ଆଜିର ରାଶିଫଳ;କମିବ ଆୟ ବଢ଼ିବ ବ୍ୟୟ, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାବଧାନ !
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : January 22, 2026 at 7:25 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, 22 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବିତିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ଦୂର କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପିଲା କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ।
ବୃଷ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, 22 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, 22 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କାମ ସମାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିରାଶ ହେବେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିବାଦକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ନଚେତ୍, ଆପଣ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, 22 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରବଣ ହେବ। ଆପଣ ଦିନସାରା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂତନ ପରିଚିତି ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ସିଂହ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, 22 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେତୁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ, ଆପଣ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇବା ଉଚିତ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଷ୍ଟ ନହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୌଣସି ନୂତନ ନିବେଶ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଗୁରୁବାର, 22 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ସହାୟକ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି, ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ତରବର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆଜି ଗୁରୁବାର, 22 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ବୈଠକରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ। ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ତଥାପି, ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ମାନସିକ ସତେଜତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ବିଛା: ଆଜି ଗୁରୁବାର, 22 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ହତାଶାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅପମାନର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ସହିତ କାରବାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଜଳାଶୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଋତୁକାଳୀନ ଅସୁସ୍ଥତାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, 22 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ରହସ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆପଣ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହୀ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଗତି କରିବ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ନେଇପାରେ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ।
ମକର: ଆଜି ଗୁରୁବାର, 22 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାବବିନିମୟ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ କିମ୍ବା ସଙ୍କଟରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମାନସିକ ଭୟ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, 22 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖୀ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବନା ବାଣ୍ଟି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗର ଭୟ ରହିବ। ଏହା ଏକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଚିନ୍ତନରେ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ମୀନ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, 22 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ। ଆଜି, ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ନୂତନ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।