ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : January 25, 2026 at 7:27 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ରବିବାର, ୨୫ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଦିନଟି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିତିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ।
ବୃଷ: ଆଜି ରବିବାର, ୨୫ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ତିଆରି କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଏହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ରବିବାର, ୨୫ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ପରିବାର ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଘରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସରକାରୀ କାମ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ, ଯଦିଓ ଆପଣ ଆଜି କ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ।
କର୍କଟ: ଆଜି ରବିବାର, ୨୫ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ । ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ପାଇପାରିବେ।
ସିଂହ: ଆଜି ରବିବାର, ୨୫ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିତକର ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ରବିବାର, ୨୫ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇପାରିବେ, ଖାଇବା ଏବଂ ମଜା କରିପାରିବେ। ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଔଷଧ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଫି କିଣିବାରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ।
ତୁଳା: ଆଜି ରବିବାର, ୨୫ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ।
ବିଛା: ଆଜି ରବିବାର, ୨୫ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । କୌଣସି ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ବିଚଳିତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟିରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।
ଧନୁ: ଆଜି ରବିବାର, ୨୫ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି ହୋଇପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ସ୍ୱଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ସକାରାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ମକର: ଆଜି ରବିବାର, ୨୫ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ। ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିକଟତର ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସତେଜ ରହିବେ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାବିଜରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ରବିବାର, ୨୫ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଥାରେ ସଂଯମ କରନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯମ କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ, ବୈଚାରିକ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଉପାୟରେ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ତଥାପି, ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନତା ଏଡାନ୍ତୁ।
ମୀନ: ଆଜି ରବିବାର, ୨୫ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଘରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଏଡାନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।