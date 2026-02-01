ଆଜିର ରାଶିଫଳ: କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ...
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : February 1, 2026 at 7:40 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ରବିବାର, 1 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବେ । ଏହି କାରଣରୁ, ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥଟ୍ଟାମଜା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା ଜମି ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ରକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଯୋଗ ଖୋଜନ୍ତୁ। ନଦୀ, ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ ଯିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟମ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ।
ବୃଷ: ଆଜି ରବିବାର, 1 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କିଛି ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ। ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ରବିବାର, 1 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟ ଅସୁବିଧା କଟିବ, ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ସଠିକ୍ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ, ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ରବିବାର, 1 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ କଟିବ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଦିନ।
ସିଂହ: ଆଜି ରବିବାର, 1 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି କୋର୍ଟ ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ରବିବାର, 1 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି, ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଧନର ଭଲ ପ୍ରବେଶ ହେବ। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ବିତାଇବେ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଖବର ପାଇବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିପାରେ।
ତୁଳା: ଆଜି ରବିବାର, 1 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଘରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ପାଇବେ। ଆପଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ।
ବିଛା: ଆଜି ରବିବାର, 1 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ପ୍ରତିକୂଳତା ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଲେଖା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ କାମ କରିପାରିବେ। ତଥାପି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରବଣ ହେବ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ରହିବେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଧନୁ: ଆଜି ରବିବାର, 1 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନଚେତ୍, ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନୈତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କମ୍ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ।
ମକର: ଆଜି ରବିବାର, 1 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସାମାଜିକତାରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ବିତିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଂଶୀଦାରୀ ଲାଭଜନକ ହେବ। ଦଲାଲି, କମିଶନ କିମ୍ବା ସୁଧରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ରବିବାର, 1 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଘରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ମୀନ: ଆଜି ରବିବାର, 1 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ । ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ କାମୁକ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଭୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ।