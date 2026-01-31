ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶୁଭ ଫଳ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
ମେଷ: ଆଜି ଶନିବାର, 31 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ । ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଆଜି କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ନିଜ କଥାରେ ଟିକିଏ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ।
ବୃଷ: ଆଜି ଶନିବାର,31 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ହରାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଆଜି ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ନୁହେଁ। ଆପଣ ବିତର୍କ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରେ ଜିଦ୍ ଧରି ରହିବେ, ଯାହା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦିନସାରା କୌଣସି ନୂତନ କାମକୁ ଏଡାନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଶନିବାର,31 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନଟି ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରି ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ, ତେଣୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।
କର୍କଟ : ଆଜି ଶନିବାର,31 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପାରିବାରିକ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ମାନହାନି ସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ସିଂହ: ଆଜି ଶନିବାର,31 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତାରେ ଫସି ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ, ବିଶେଷକରି ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଶନିବାର,31 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ସଫଳତାର ସହ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସୂଚନା ଅଛି।
ତୁଳା : ଆଜି ଶନିବାର,31 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଲେଖା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଆଜି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ବିଛା: ଆଜି ଶନିବାର,31 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କାଶ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୌଣସି ଅନୈତିକ କିମ୍ବା ସରକାର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଶନିବାର,31 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ତାର୍କିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଥ୍ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ।
ମକର: ଆଜି ଶନିବାର,31 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ସହଜ କରିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦକୁ ଏଡାନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଶନିବାର,31 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ହେତୁ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। ଯାତ୍ରା ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଯଥେଷ୍ଟ ନିରାଶା ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଶନିବାର,31 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭବ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନହାନିର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ।