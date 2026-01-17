ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଧନୁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ...
Published : January 17, 2026 at 7:26 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ୧୭ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶନିବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଥକ୍କାପଣ, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ। ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ମଜବୁତ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ।
ବୃଷ: ଆଜି ୧୭ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶନିବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବନତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ୧୭ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶନିବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ମଜା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମୟସୀମାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ୧୭ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶନିବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ, ଆଜିର ଦିନକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିବ। ଏକ ଖୁସି ପରିବାର ବାତାବରଣ ବିରାଜମାନ କରିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଅଫିସ ପରିବେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ।
ସିଂହ: ଆଜି ୧୭ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶନିବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବେ। ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଧୁର ହେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିବେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ୧୭ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶନିବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ କାହାକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ଘର ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା କିଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆଜି ୧୭ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶନିବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବା ସହିତ, ଯେକୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ । ଆଜି ଏକ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ଆଣିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ତୁମେ ନିକଟସ୍ଥ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ। ତୁମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବ।
ବିଛା: ଆଜି ୧୭ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶନିବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଅନୁଭବ ହେବ । ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଘରୋଇ ଜିନିଷ କିଣି ପାରନ୍ତି । ତୁମେ ତୁମର କଥା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୁମେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଜଟିଳତା ଆଜି ସମାଧାନ ହେବ।
ଧନୁ: ଆଜି ୧୭ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶନିବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ତୁମର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ତୁମକୁ ସପକ୍ଷ କରିବ। ତୁମର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତୁମକୁ ଖୁସି ରଖିବ। ତୁମେ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାର। ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ତୁମେ ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିବ। ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ତୁମର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ହେବେ। ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବ। ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାର ଯୋଜନା କରିପାରିବ। ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଦିନ।
ମକର: ଆଜି ୧୭ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶନିବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିଷୟ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବ । ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ । ଆଖି ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଯେକୌଣସି ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ୧୭ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶନିବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଅଟେ । ଅବିବାହିତଙ୍କ ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
ମୀନ: ଆଜି ୧୭ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶନିବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଚାରାଧୀନ ଦେୟ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପାଇବେ । ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ।