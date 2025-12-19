ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କେମିତି କଟିବ ଦିନ ?
ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : December 19, 2025 at 7:08 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା । ଆପଣ ସାଂସାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢିବ । କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ । ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିବେ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଆପଣ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଦିନଟି ବିତାଇବା ଉଚିତ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମିକ/ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏବଂ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ ନୂତନ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଆପଣ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ସିଂହ: ଆଜି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର କରିବ । ଘର, ଜମି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଚିନ୍ତା ନକରି କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ । ଆପଣ ଅଫିସ୍ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କଠୋର କରିବ । ଏହା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଭୁଲ ଏବଂ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
ବିଛା: ଆଜି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା । ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଜରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତଥାପି, କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି ।
ଧନୁ: ଆଜି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା । ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଭ୍ରମଣ, ବିଶେଷକରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସାଥ୍ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ମଧୁରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉତ୍ସାହୀ ରହିବ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ମକର: ଆଜି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ସେୟାର ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯେକୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ହସଖୁସିର ଦିନ ହେବ । ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବଡ଼ମାନେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି । ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ସରକାରୀ କାମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ଦିନକୁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ।