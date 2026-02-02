ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମିଳିପାରେ ରାଜ ସୁଖ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : February 2, 2026 at 7:15 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ସୋମବାର, 2 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାହାର କଥା କିମ୍ବା ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ନୀରବ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭବ। ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ସମୟ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ବୃଷ: ଆଜି ସୋମବାର, 2 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କମିବା ସହିତ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବାହାର କରିବ। ଆପଣ ଆଜି ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖା ଏବଂ କଳାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ବିଶେଷକରି ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ସୋମବାର, 2 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକର ବିଳାସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ହାସଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏକ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଅପରାହ୍ନ ଏକ ଉତ୍ସାହୀ ଏବଂ ସତେଜ ସମୟ ଆଣିବ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ମନୋଭାବରେ ରହିବେ।
କର୍କଟ: ଆଜି ସୋମବାର, 2 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଯାତ୍ରା, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶେଷ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଦୀର୍ଘଦିନର ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ନୁହେଁ।
ସିଂହ: ଆଜି ସୋମବାର, 2 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆବେଗ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ସକାଳର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ସୋମବାର, 2 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଘର, ପରିବାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସମେତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନିକଟତର କରିବ। ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବେ। ଏହା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଅବିବାହିତମାନେ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ।
ତୁଳା: ଆଜି ସୋମବାର, 2 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଘରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି।
ବିଛା: ଆଜି ସୋମବାର, 2 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଭାଗୀଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି।
ଧନୁ: ଆଜି ସୋମବାର, 2 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସଫଳତା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଭାରୀ ହେବ। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ଜରୁରୀ।
ମକର: ଆଜି ସୋମବାର, 2 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ସହିତ, ସୁଧ ଏବଂ କମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଏବଂ ଯାନର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ସୋମବାର, 2 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ କିଣାକାଟାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ମୀନ: ଆଜି ସୋମବାର, 2 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖାରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇବେ।