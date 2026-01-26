ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ମେଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
January 26, 2026
ମେଷ: ଆଜି ସୋମବାର,୨୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ତାହା ଉତ୍ସାହ ଆଣିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ପାରିବେ। ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଉପହାର ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଭଲ କରିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମ୍ଭବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଏବଂ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ଫଳାଫଳ ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନର ଅଭାବ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଦିନ ସାଧାରଣ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ । ଏହି ଦିନ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିବ। ଆଜି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ହେବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ନୂତନ ଗୃହ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ସରକାରୀ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ସିଂହ: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଳସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ କାମ ମନ୍ଥର ହେବ। ପେଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଭଲ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି କିଛି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । ବାହାରେ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଣି ଏବଂ ନିଆଁକୁ ଭୟ କରିବେ। ଆପଣ ବେଆଇନ କିମ୍ବା ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସହିତ ଏହି ଦିନକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ରତା କ୍ଷତି କରିପାରେ।
ତୁଳା: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଜା, ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିଗରୁ ବିଶେଷ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣି ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାନର ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ଭ୍ରମଣ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣ ନୂତନ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ରଖିବ।
ବିଛା: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବ । ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ । ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଜରେ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ନିରର୍ଥକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ନିବେଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମଧରଣ ହେବ । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ଅଭାବ କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତଥାପି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ନୂତନ କାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ। ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଲେଖାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ଏଡାଇବା ଭଲ ହେବ।
ମକର: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ପାରେ । ଏକ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସତେଜତା ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତାର ଅଭାବ ରହିବ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ। ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ହେବ। ମାନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣତା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳତା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଚିନ୍ତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଚିନ୍ତାର ଭାର ଦୂର ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବିଶେଷକରି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ।
ମୀନ: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭାବ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କାମରେ ଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।