ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିମାନେ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍...
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କିପରି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : January 19, 2026 at 7:22 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ୧୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬, ସୋମବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଥକ୍କାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ବୃଷ: ଆଜି ୧୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬, ସୋମବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ସେମାନେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ୧୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬, ସୋମବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ଦିନ, ତେଣୁ ସବୁକିଛି ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ । କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ନ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ରୋଗୀମାନେ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଘରେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିବାଦ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। କୌଣସି କାରଣରୁ, ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ମିଳିବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ୧୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬, ସୋମବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ପୋଷାକ ଏବଂ ଯାନବାହାନ କିଣିପାରିବେ। ମନୋରଞ୍ଜନ, ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତରୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ସହଭାଗୀତାରେ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି କାମ ଲାଭ ଆଣିବ। ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ବାହାରକୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ଏଡାଇବା ଉଚିତ।
ସିଂହ: ଆଜି ୧୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬, ସୋମବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରି ଦିନଟି ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଫଳାଫଳ କମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ୧୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬, ସୋମବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟ ବ୍ୟାପିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବଦହଜମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟକ୍-ବେପାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ଭଲ। ତଥାପି, ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ତୁଳା: ଆଜି ୧୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬, ସୋମବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଚୁରତା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସତର୍କତା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଭଲ ହେବ।
ବିଛା: ଆଜି ୧୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬, ସୋମବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଖୁସିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି। ଘରେ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାମ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଭଦାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ।
ଧନୁ: ଆଜି ୧୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬, ସୋମବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ୧୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬, ସୋମବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ।
କୁମ୍ଭ : ଆଜି ୧୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬, ସୋମବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଜି ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ଋଣ କିମ୍ବା ଋଣ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଏକାଗ୍ର ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।
ମୀନ: ଆଜି ୧୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬, ସୋମବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇପାରେ, ଯଦିଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହୀ କାମ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ ରହିଛି।