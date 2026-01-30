ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : January 30, 2026 at 7:21 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର,30 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସ୍ଥିରତାର ଅଭାବ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରିବେଶ ରହିବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ।
ବୃଷ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର,30 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ମନ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କଳାକାର ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଅନୁକୂଳ । ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଭାବରୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର,30 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସତେଜ ଉଭୟ ସତେଜ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନ ହେଲେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁନାହିଁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର,30 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ପରିବାରରେ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ, ଯାହା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଉଚିତ। କାହା ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମାମଲା ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର,30 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର,30 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ତୁଳା: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର,30 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଦେଶ ସହ ଜଡିତ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ।
ବିଛା: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର,30 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ସମୟ ବିତାଇବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର,30 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭଲ ପୋଷାକ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ଉର୍ଜାପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବ। ଆପଣ ନୂତନ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାରେ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଭଲ ବୈବାହିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନୂତନ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ।
ମକର: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର,30 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ। କାହା ସହିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସଫଳ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ ଘରେ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସି ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର,30 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ ବଦହଜମୀ ଏବଂ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ। ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରା କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ, ତେଣୁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ। ଆଜି ଆପଣ କାମରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆରାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ।
ମୀନ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର,30 ଜାନୁଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭୟ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ କମ କରିପାରେ। ଆପଣ ଅନିଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଧନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତିର କ୍ଷତି ହେବ। ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିବାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖୁସିରେ ବିତାଇବେ। ତୁମେ କିଣାକାଟା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାର।