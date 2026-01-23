ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ କୃପା
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : January 23, 2026 at 7:15 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୨୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬, ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଡାଇବା ଉଚିତ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ସହ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ବୃଷ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୨୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬, ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଇଚ୍ଛିତ କାମ ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାମ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୨୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬, ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ବିରୋଧୀ କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ନିରାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବାର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୨୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬, ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପରିବାରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ତଥାପି, ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ।
ସିଂହ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୨୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬, ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ ଏବଂ ଏକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ମାନସିକ ଥକା ଅନୁଭବ କରିବେ। କ୍ରୋଧର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ କାହା ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୨୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬, ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆଜି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଝଲସିବ। ଆପଣ ଭ୍ରମଣରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ।
ତୁଳା: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୨୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬, ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଲେଖା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ; ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ।
ବିଛା: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୨୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬, ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜିଦ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ। ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ। ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୨୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬, ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । କିଛି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ପାରିବାରିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବିକଶିତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ମହିଳାମାନେ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଜମି, ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ।
ମକର: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୨୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬, ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ମଳିନ ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପୂଜାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇପାରିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୨୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬, ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିତ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ କିଛି କାମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ରୋକିବ।
ମୀନ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୨୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬, ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି କାହା ସହିତ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଏକାଗ୍ରତା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅବସାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମତଭେଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ।