ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସଫଳତା, ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ !
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : January 16, 2026 at 7:11 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ୧୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିମ୍ବା ଘରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅବହେଳା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ।
ବୃଷ: ଆଜି ୧୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ହତାଶା ଅନୁଭବ କରିବେ। କାମରେ ସଫଳତା ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଫିସ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଥକାପଣ ଆଣିବ। ଯୋଗ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ୧୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସତେଜତା ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ସମସ୍ତ ଉପାୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯାନର ବିଳାସ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ।
କର୍କଟ: ଆଜି ୧୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଜରେ ହାସଲ ହେବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିବ।
ସିଂହ: ଆଜି ୧୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଲେଖା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ୧୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସତେଜତାର ଅଭାବ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ସାର୍ବଜନୀନ ଅପମାନର ଭୟ ରହିବ। ତେଣୁ, ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
ତୁଳା: ଆଜି ୧୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସମୟ। ତେଣୁ, ଆଜି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କଲେ ଲାଭ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ବିଦେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିର ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ।
ବିଛା: ଆଜି ୧୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଲାଭର ଦିନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିକୁ ମନ୍ଥର କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଡାନ୍ତୁ। ଭୁଲ କିମ୍ବା ଆଇନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡାନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ।
ଧନୁ: ଆଜି ୧୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ମକର: ଆଜି ୧୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ନ ପାଇଲେ ଆପଣ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମନ୍ଦ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିବ। ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ୧୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଭଲ। ଅବିବାହିତମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ସହକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣ ଘରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ମୀନ: ଆଜି ୧୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କାହାକୁ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିବ।