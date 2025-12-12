ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ସିଂହ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : December 12, 2025 at 7:28 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର, ୧୨ ଡିସେମ୍ବର , ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିପାରିବେ । ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ତଥାପି, ଅତ୍ୟଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କମ୍ ଫଳାଫଳ ଦେବ ।
ବୃଷ: ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର, ୧୨ ଡିସେମ୍ବର , ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବାଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଜଳାଶୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦସ୍ତାବିଜରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କଳ୍ପନାର ତରଙ୍ଗ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର, ୧୨ ଡିସେମ୍ବର , ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳି ନପାରେ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ରହିବେ। ଘରେ ପରିବେଶ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଜି ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଅବହେଳା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
କର୍କଟ: ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର, ୧୨ ଡିସେମ୍ବର , ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, କୌଣସି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଏକ ଖୁସି ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିର ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।
ସିଂହ: ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର, ୧୨ ଡିସେମ୍ବର , ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି, ଆପଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ରହିବ । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଠୋର ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ କର୍ମଜୀବୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ଆଜି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କ୍ରୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର, ୧୨ ଡିସେମ୍ବର , ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଅପାଣ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଚିନ୍ତାର ବୋଝକୁ କମ କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ଆଜି, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ତୁଳା : ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର, ୧୨ ଡିସେମ୍ବର , ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଏହି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ।
ବିଛା : ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର, ୧୨ ଡିସେମ୍ବର , ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦେବେ। କାମ ବହୁତ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ। ସରକାରୀ କାମ ଲାଭ ଆଣିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ସାରା ଦିନ ବୈଚାରିକ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ପରିବେଶ ରହିପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇବେ।
ଧନୁ: ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର, ୧୨ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ତୀବ୍ର ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଧୀର ହେବ। ଆଜି ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କାମରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦଲିଲକରଣ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ।
ମକର: ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର, ୧୨ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ନିଜ ମନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଅନ୍ୟ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଭୁଲ କାମ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆଳସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର, ୧୨ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନ ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ଉଚିତ୍ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଘରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ଦେବ ନାହିଁ ।
ମୀନ: ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର, ୧୨ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ମନ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ପରିବାରରେ କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପରିଚିତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ଶ୍ରେୟ ନେଇପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଆଜି ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।