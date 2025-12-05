ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ବୃଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ହେବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : December 5, 2025 at 10:07 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋପାରେ। ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। କଠୋର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ବୃଷ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁତା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ସଂଯମ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଅତ୍ୟଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରେ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: : ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୟାଳୁ ହେବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ଜମି, ଘର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାର ସଫଳ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ଆପଣ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ କିଛି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ। ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଏକ ପୁରୁଣା ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଦିନ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ।
ତୁଳା: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କ୍ଷତି କରିପାରେ। ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ପରେ, ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହାସଲ କରିବେ।
ବିଛା: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଦିନଟିଏ । ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ, କାମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ।
ମକର: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ବହୁତ ନିରାଶା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଘରର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ରହିପାରନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ସ୍ୱଭାବ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ରାଗ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ବଦନାମ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ମୀନ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ ।