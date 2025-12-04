ରାଶିଫଳ: ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : December 4, 2025 at 7:41 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ଡିସେମ୍ବର 4, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱନ୍ଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦିଗରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଘରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ଡିସେମ୍ବର 4, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣ ସାରା ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଉପଭୋଗରେ ବିତିବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାମ ପାଇବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ଡିସେମ୍ବର 4, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସୁଖଦ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଦୂର ହେବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ଡିସେମ୍ବର 4, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଦାୟକ କାରବାର ଏବଂ ଡିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ବିବାହରେ ଆଗ୍ରହୀ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ।
ସିଂହ: ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ଡିସେମ୍ବର 4, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମନୋବଳ ସହିତ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଦ୍ୱାରା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ଡିସେମ୍ବର 4, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ବିଦେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ।
ତୁଳା: ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ଡିସେମ୍ବର 4, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନଟି ଆନନ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ବିଛା: ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ଡିସେମ୍ବର 4, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆଜି କିଛି ବିଶେଷ ବୌଦ୍ଧିକ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଭଲ ରହିବ। ଦୂର ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ।
ଧନୁ: ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ଡିସେମ୍ବର 4, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଖ୍ୟାତି, ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବ।
ମକର : ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ଡିସେମ୍ବର 4, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଭୟ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ଅଭାବ ନିରାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ। ପେଟ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଆଜି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସାଥ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ଡିସେମ୍ବର 4, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅଧିକ କଠୋର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଅପମାନିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ମୀନ: ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ଡିସେମ୍ବର 4, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କାମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ଥିର ରହିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଳାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ।