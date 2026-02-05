ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ, ଏମାନଙ୍କୁ ହେବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ ।
Published : February 5, 2026 at 6:59 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଏବଂ ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ । ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟର ଆନନ୍ଦ ନେବେ । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ଆଣିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର ଯାଦୁ କାହାକୁ ମୋହିତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ସଚୋଟତା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ପାଠପଢ଼ା ଓ ଲେଖାଲେଖିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆପଣ ସାହସ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପେଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବିଚଳିତ ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ । ଏହା ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାର ସମୟ । କୌଣସି କାମରେ ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ-ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସି ରହିବେ । ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଘରେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ । ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହାକୁ ମନକୁ ଜିତାଇବ । ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ସଫଳ ହେବେ । ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କଥାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆୟ ତୁଳନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଦ୍ୱିଧା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହରଣ କରିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅବିବାହିତମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରେମମୟ ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ଦିନ । ଆପଣ ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ । ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହୋଇଯିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ମକର: ଆଜି ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କାମରେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ । ଆପଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ । ଅଧିକ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିବ । ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହା ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଶ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ । କଳାକାର ଏବଂ ଲେଖକମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ସେମାନେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଯାନବାହାନ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ।