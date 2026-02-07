ଆଜିର ରାଶିଫଳ: କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ପାଇବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : February 7, 2026 at 7:18 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଶନିବାର, 7 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ପରିବାରରେ ଏକ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଘରେ ସୁଖଦ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା କାମ ପାଇପାରନ୍ତି । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚିତି ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି।
ବୃଷ: ଆଜି ଶନିବାର,7 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ସମୟ । ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏବଂ ଆଚରଣର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି କୌଣସି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଶନିବାର,7 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି,ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ସହିତ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବୈଚାରିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଶନିବାର, 7 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ।
ସିଂହ: ଆଜି ଶନିବାର, 7 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମିଠା କଥାରେ ସହଜରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କାମରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଶନିବାର, 7 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଭଲ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଲାଭ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସୁଖଦ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ତୁଳା: ଆଜି ଶନିବାର, 7 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ବାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ହରାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କେବଳ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ।
ବିଛା: ଆଜି ଶନିବାର, 7 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ଭଲ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାହା ସହିତ ଅହଂକାର ସଂଘର୍ଷରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ହିଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଶନିବାର, 7 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ପରିବାର ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିବେ। ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ।
ମକର: ଆଜି ଶନିବାର, 7 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆଜି ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଶନିବାର, 7 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୋଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାପ ରହିବ। ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଫସି ରହିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ।
ମୀନ: ଆଜି ଶନିବାର, 7 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ମାନସିକ ଚାପ ଲାଗି ରହିପାରେ।