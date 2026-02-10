ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ତୁଳା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାଇବେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : February 10, 2026 at 7:23 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ସୋମବାର, 9 ଫେବୃଆରୀ 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ସମାଜ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ସୋମବାର, 9 ଫେବୃଆରୀ 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ସହକର୍ମୀମାନେ ଅଫିସରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅଧିକ ଲାଭ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ସୋମବାର, 9 ଫେବୃଆରୀ 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଘରର ପରିବେଶ ସୁଖଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ।
କର୍କଟ: ଆଜି ସୋମବାର, 9 ଫେବୃଆରୀ 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସକାଳେ ଟିକେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଆଜି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜମି ଏବଂ ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ରହିବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ।
ସିଂହ: ଆଜି ସୋମବାର, 9 ଫେବୃଆରୀ 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯାହା ରୋଜଗାର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବ। ଭଲ ପୋଷାକ ଏବଂ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ସମ୍ଭବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ସୋମବାର, 9 ଫେବୃଆରୀ 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ । କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ। ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ରୀଡା କିମ୍ବା କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।
ତୁଳା : ଆଜି ସୋମବାର, 9 ଫେବୃଆରୀ 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ।
ବିଛା: ଆଜି ସୋମବାର, 9 ଫେବୃଆରୀ 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିକୂଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଧନୁ: ଆଜି ସୋମବାର, 9 ଫେବୃଆରୀ 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରେମର ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ମକର: ଆଜି ସୋମବାର, 9 ଫେବୃଆରୀ 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଏହା ଲାଭଜନକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ସରକାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଆଣିବ। ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନର ଅଭାବ ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ସୋମବାର, 9 ଫେବୃଆରୀ 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେବ। ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଖୁସିରେ ବିତାଇବ।
ମୀନ: ଆଜି ସୋମବାର, 9 ଫେବୃଆରୀ 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସ୍ଥଗିତ ପାଣ୍ଠି ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବାରୁ ରୋକିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।