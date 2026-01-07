ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ବୁଧବାର ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଜାଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିଙ୍କର କିପରି କଟିବ ଦିନ?
ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 7, 2026 । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : January 7, 2026 at 7:01 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ବୁଧବାର, ଜାନୁଆରୀ 7, 2026, ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବ । ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ଥକାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଅଛି । ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ଆଜି ବିବାଦୀୟ ଆଲୋଚନା ଏଡାନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ବୁଧବାର ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ନକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରବଣ ହେବ । ବିବାଦ ମାନହାନିର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବେ । ଭାଇ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ପରିବାରରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୈତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ବୁଧବାର ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । କୌଣସି କାମରେ ଜଲଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କଠୋର ହେବା ଏଡାନ୍ତୁ । କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଅହଂକାର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଶାରୀରିକ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଅଧିକ ରହିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବର ଶିକାର ହେବେ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆପଣ ଦିନସାରା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି । ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ବିବାହିତ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ । ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ । ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ନ ପାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ସାହସରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଚିକିତ୍ସା, ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅଫିସ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ ନାହିଁ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି, ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଯାତ୍ରା, ମଜା, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ପୋଷାକ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ସହଭାଗୀତା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ଏକ ଭଲ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିବେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । କୌଣସି କାରଣରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ସମୟ ଭଲ । ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ଏକ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।