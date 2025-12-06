ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ !
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : December 6, 2025 at 7:28 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ଶନିବାର, ଡିସେମ୍ବର 6, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ରହିବ । ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଦୂର ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଲେଖା କାମ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି, ଶନିବାର, ଡିସେମ୍ବର 6, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିରତାର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। କଳାକାର, କାରିଗର ଏବଂ ଲେଖକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି, ଶନିବାର, ଡିସେମ୍ବର 6, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରି ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଡାନ୍ତୁ । ଆଜି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି, ଶନିବାର, ଡିସେମ୍ବର 6, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଘରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି, ଶନିବାର, ଡିସେମ୍ବର 6, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ । ତଥାପି, ଏକ ଅନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପିତ ଏକ ସୁଯୋଗ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ହଜିଯିବ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସୁଖଦ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ କିଣାକାଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
କନ୍ୟା: ଆଜି, ଶନିବାର, ଡିସେମ୍ବର 6, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ତୁଳା: ଆଜି, ଶନିବାର, ଡିସେମ୍ବର 6, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ନାହିଁ । କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ବିଛା : ଆଜି, ଶନିବାର, ଡିସେମ୍ବର 6, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖିବା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନର ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଅଛି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜି, ଶନିବାର, ଡିସେମ୍ବର 6, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ପାର୍ଟି, ପିକନିକ୍, ଭ୍ରମଣ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ଏହି ଦିନର ଲକ୍ଷଣ ହେବ । ଆଜି ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନର ଦୁନିଆରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସିରେ କଟିବ । ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ହାସଲ ହେବ । ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ହେବ। ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ବଡ଼ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ମକର: ଆଜି, ଶନିବାର, ଡିସେମ୍ବର 6, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ବିକାଶ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ସଂଗ୍ରହ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଆଇନଗତ ଜଟିଳତାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଶନିବାର, ଡିସେମ୍ବର 6, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି, ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ନିଜ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ମୀନ: ଆଜି, ଶନିବାର, ଡିସେମ୍ବର 6, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଯାନବାହନ ସହିତ ଜଡିତ ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଚିତ। ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ । ନିଆଁ ଏବଂ ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ, ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ ।