ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ
ଆଜି ୧୯ ଏପ୍ରିଲ ରବିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : April 19, 2026 at 7:42 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଏପ୍ରିଲ ୧୯, ରବିବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଉତ୍ସାହର ସହ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କଠୋର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସରକାରୀ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ କିଛି ଦିନରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବିବାଦରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବଳ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆରାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଯୁକ୍ତିତର୍କର କାରଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପରିବାରରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଥୀ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ। ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆଳସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିକୁ ଧୀର କରିବ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୋଝ ପରି ଅନୁଭବ ହେବ। ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ଅଫିସରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଆଜି ଆରାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ବିବାଦକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହାକୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ। ଅପରାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ। ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୂଜା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଏହା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଆଲୋଚନାର କାରଣ ହେବ। ତଥାପି, ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ହେବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଯାନର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ କିଛି ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଚହଳ ରହିବ । ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲୋଭ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନୂତନ କାମ ମିଳିପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କାଗଜପତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ମକର: ଆପଣ ଆଜି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ହତାଶାଜନକ ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା କାମ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ବୋଝ ପରି ଲାଗିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ଆଜି ଯେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆଜି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ। ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଆଜି ପରିବାରରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।ଏହାଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ତଥାପି, ଆଜି ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିପାରେ। ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।