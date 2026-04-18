ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ମେଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ
ଆଜି ୧୮ ଏପ୍ରିଲ ଶନିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : April 18, 2026 at 7:02 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଶନିବାର, ୧୮ ଏପ୍ରିଲ୍ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପୋଷାକ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦିନଟି ଭଲ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, ବିଶେଷକରି ଆଖି ସମସ୍ୟା ସହିତ। ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ଭାବନା ଆସିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ମିଳିବା ହତାଶାର କାରଣ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନକରି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୟାଳୁ ହେବେ। ବିବାହରେ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବେ। ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
କର୍କଟ: ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଖୁସି ଆଣିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସରକାରୀ କାମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥଗିତ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ହେବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଅହଂକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମୟରେ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆପଣ ଆବେଗ ଏବଂ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ମତଭେଦକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସଫଳତା ଏବଂ ଉପଭୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ସାରା ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ।
ବିଛା: ଆଜି ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହୀ ହୋଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।
ମକର: ଆଜି ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଯାହା ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସତେଜତାର ଅଭାବ ରହିବ। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ମାନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ପରେ ଅନୁତାପ କରିବେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ନିବେଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଘର, ଜମି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମନ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ତଥାପି, କୌଣସି କାମରେ ଶୀଘ୍ରତା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ।