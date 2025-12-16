ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ସାବଧାନ ! ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରେ ଫାଟ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : December 16, 2025 at 7:22 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୬ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରବାହରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଏକ ଯାନ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଉଗ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସମାଧାନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ବୃଷ: ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୬ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଖୁସି ମନରେ, ଆପଣ କିଛି ବିଶେଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖଦ ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ମିଥୁନ : ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୬ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି କାମ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ମାନହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ କାମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ପାଚନ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଦିନ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ।
କର୍କଟ : ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୬ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଘରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବର ପରିବେଶ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କୌଣସି କାମରେ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ସିଂହ: ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୬ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହା ଭଲ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମର ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୬ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳାଫଳର ଦିନଟିଏ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମିଠା କଥାରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭୋଜନ ସହିତ କିଛି ମିଠା ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ।
ତୁଳା: ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୬ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ କିଛି ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ମଜା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଲାଭଦାୟକ।
ବିଛା: ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୬ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ମଜା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହି ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
ଧନୁ : ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୬ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭର ଦିନ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆଜି ଭଲ ଖାଦ୍ୟର ଦିନ।
ମକର : ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୬ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ଲାଗିରହିଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ପାଠପଢ଼ାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ହେବ। ଆପଣ ଧନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୬ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ତଥାପି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ।
ମୀନ: ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୬ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚିକିତ୍ସାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜପ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ।