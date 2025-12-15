ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ତୁଳା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ଦୂର ହୋଇପାରେ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : December 15, 2025 at 7:33 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ସୋମବାର, ୧୫ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ସାରା ଦିନ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆପଣ ମଜା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତା କାମ ଲାଭ ଆଣିବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ।
ବୃଷ: ଆଜି, ସୋମବାର, ୧୫ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଭଲ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆଜି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ।
ମିଥୁନ: ଆଜି, ସୋମବାର, ୧୫ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ । ଆଜି ଅଫିସରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ବିତର୍କ ସମୟରେ ମାନହାନି କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଉତ୍ସାହରେ ହ୍ରାସ ଆଣିବ। ସାଧାରଣତଃ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ।
କର୍କଟ: ଆଜି, ସୋମବାର, ୧୫ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ହଠାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସଜାଇବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ ପାରିବାରିକ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ।
ସିଂହ: ଆଜି, ସୋମବାର, ୧୫ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ।
କନ୍ୟା: ଆଜି, ସୋମବାର, ୧୫ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ବିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ମନ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ରହି
ତୁଳା: ଆଜି, ସୋମବାର, ୧୫ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆଦର୍ଶଗତ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ ଅଳଙ୍କାର, ପୋଷାକ, ଅବସର ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ବିଛା: ଆଜି, ସୋମବାର, ୧୫ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କ୍ଳାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ମତଭେଦ ହେବ। କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସଂଯମ ଆଚରଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଏହି ଦିନକୁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ।
ଧନୁ: ଆଜି, ସୋମବାର, ୧୫ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ।ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ମକର: ଆଜି, ସୋମବାର, ୧୫ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବାର ସୂଚନା ଅଛି । ଆରୋଗ୍ୟ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ନିବେଶ ଯୋଜନାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ସୋମବାର,
୧୫ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହିପାରେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ମୀନ: ଆଜି, ସୋମବାର, ୧୫ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଥକ୍କା ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପେଟ ଅସ୍ୱସ୍ତି, ଥଣ୍ଡା, ଶ୍ୱାସ ଏବଂ କାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।