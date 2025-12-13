ଆଜିର ରାଶିଫଳ; କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ପାଞ୍ଚ ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଭଫଳ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : December 13, 2025 at 7:20 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ଶନିବାର, ୧୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ଦାନ ଏବଂ ଭଲ କାମରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ । ତଥାପି, ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ବୃଷ: ଆଜି, ଶନିବାର, ୧୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ବିତର୍କରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ ହେବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଯଦିଓ ଆପଣ ଆଜି ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରଖିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି, ଶନିବାର, ୧୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଚିନ୍ତା ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆପଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ। ପାଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗରମ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପାଖରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର କିମ୍ବା ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ।
କର୍କଟ : ଆଜି, ଶନିବାର, ୧୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବ। ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ।
ସିଂହ: ଆଜି, ଶନିବାର, ୧୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ । ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ସହାୟକ ହେବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବେ। ଆପଣ ଆଖି କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମିଠା କଥାରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରବାହିତ ହେବ।
କନ୍ୟା : ଆଜି, ଶନିବାର, ୧୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
ତୁଳା : ଆଜି, ଶନିବାର, ୧୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଅସଂଯମ ଏବଂ ଅନୈତିକ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିତର୍କର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ମନୋରଞ୍ଜନ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ କମ କରିବାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହାୟକ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ।
ବିଛା : ଆଜି, ଶନିବାର, ୧୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଦିନଟି ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ବିତିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଥକ୍କାପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ।
ଧନୁ: ଆଜି, ଶନିବାର, ୧୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତଥାପି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ମକର: ଆଜି, ଶନିବାର, ୧୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ। ବୌଦ୍ଧିକ ସାଧନା ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ। ଆପଣ ଲେଖା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ କାମରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ଅନୁଭବ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଥକା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। କୌଣସି ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଶନିବାର, ୧୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହିବ।
ମୀନ: ଆଜି, ଶନିବାର, ୧୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଆପଣ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବେ। ଆପଣ ଏଥିରେ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।