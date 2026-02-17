ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ପୁରା ଅନୁକୂଳ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : February 17, 2026 at 7:33 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଇଚ୍ଛିତ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସାରା ଦିନ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଘର ସଜାଡ଼ିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ କିଛି ନୂତନତା ଯୋଡ଼ିପାରନ୍ତି । କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆଜି ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିକାଶ କରିବାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନୂତନ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଆଣିବ । ତଥାପି, ସଫଳତା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ବିକଶିତ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରି ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧନା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
କର୍କଟ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାହା ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ। ମଜା ଏବଂ ଉପଭୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଖୁସି ଆଣିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କାମକୁ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କଠୋର ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୁଧ ଏବଂ ଦଲାଲିରୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଆୟ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବ। ଭଲ ପୋଷାକ ଏବଂ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆଣିବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିପାରନ୍ତି । କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ।
ତୁଳା: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଆଜି ବିବାହ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ।
ବିଛା: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଜଟିଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
ଧନୁ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହେବ। ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିବ।
ମକର: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅପରାହ୍ନରେ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ। ଏହା ହତାଶା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ। ତଥାପି, ବାହାରେ ଅସାବଧାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭବ ରହିଛି । ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ।
ମୀନ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆଜି ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଦମ୍ପତିମାନେ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ।ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ମିଳିପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସରକାରୀ କାମ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ କମ୍ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। କ୍ଳାନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।