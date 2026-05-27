ରାଶିଫଳ: ଆଜି ସଫଳତା ପଇବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି

ଆଜି ମେ' 27 ତାରିଖ, ବୁଧବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି, ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।

Today Horoscope Prediction in Odia
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 27, 2026 at 6:52 AM IST

ମେଷ: ଆଜି ଦିନଟି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଏବଂ ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ଆଣିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ।

ବୃଷ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବାଣୀର ଯାଦୁରେ କାହାକୁ ମୋହିତ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ମିଠା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ପଠନ ଏବଂ ଲେଖାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କିବ । ଆପଣ ସାହସ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଅଗ୍ରଗତି କରିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପେଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ ।

ମିଥୁନ: ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବିଚଳିତ ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ । ଏହା ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାର ସମୟ । କୌଣସି କାମରେ ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

କର୍କଟ: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ରହିବେ । ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ହେବ, ଭାବନା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ । ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ।

ସିଂହ: ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ । ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହାକୁ ମନକୁ ଟାଣିପାରିବ । ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ।

କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବାଣୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବ ।

ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଦ୍ୱିଧା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହରଣ କରିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।

ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅବିବାହିତମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ରହିବ ।

ଧନୁ: ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ଦିନ । ଆପଣ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ ।

ମକର: ଆଜି, ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଆପଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ।

କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ । ଅଧିକ କାମ କରିବା ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ।

ମୀନ: ଆଜି, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହା ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆଜିର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଶ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ। କଳାକାର ଏବଂ ଲେଖକମାନେ କିଛି ଭଲ କାମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ସେମାନେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଯାନବାହାନ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ।

