ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ, ବଢ଼ିପାରେ ଚିନ୍ତା
ଆଜି ମେ' 26 ତାରିଖ, ମଙ୍ଗଳବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି, ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : May 26, 2026 at 6:57 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କାମ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବହୁତ କମ୍ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଜଳାଶୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦଲିଲରେ ସାବଧାନତାର ସହ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । କଳ୍ପନାର ତରଙ୍ଗ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣିବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ଘରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଥକ୍କାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ କଷ୍ଟକର କରିବ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଅଛି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆଜି ଜମି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି, କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଏବଂ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଚାଲିବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆଜି କାହା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜକୁ ପାଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବ । ତଥାପି, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଦୟାଳୁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଉପହାର ଏବଂ ପୋଷାକ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ନିକଟତରତା ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଖୁସି କରିବ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ; ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମର୍ଥନରୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ବିବାହରେ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ, ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ ।
ମକର: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣ ଲେଖା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ପାରିବେ । ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ସହିତ ଥକ୍କାପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କାହା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମତାମତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଅନୈତିକ ଏବଂ ନିଷିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିଚଳିତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ, ଯଦିଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଉପଭୋଗରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ । କଳାକାର, ଲେଖକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ନିକଟତର ଏବଂ ମଧୁର ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।