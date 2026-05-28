ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା, ହେବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ !
ଆଜି ମେ' 28 ତାରିଖ, ଗୁରୁବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି, ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : May 28, 2026 at 6:48 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୟାସର ଆରମ୍ଭ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଖୁସି ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପଭୋଗ କରିବେ ।
ବୃଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂତନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ। ଆପଣ ଏକ ଭଲ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଅପମାନିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଚୁପ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଘରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମିଠା କଥା ଏବଂ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ କରିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ମିଠା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆନନ୍ଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ।
ତୁଳା: ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଚାହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ କରିବେ। ଆପଣ ସହଜରେ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ବୈଚାରିକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ରହିବେ। ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲାଭଦାୟକ ପାଇବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକ ସଂଯମ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି।
ଧନୁ: ଆଜି ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଭୁଲ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁ ଅଛି, ତେବେ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସରକାରୀ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ । ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
କୁମ୍ଭ: ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବେ। କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅତୁଟ ରହିବ। ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି।
ମୀନ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସରକାରୀ କାମ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ କମ୍ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ।