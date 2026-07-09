ରାଶିଫଳ: ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ହେବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
ଆଜି ଗୁରୁବାର, ୯ ଜୁଲାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : July 9, 2026 at 6:54 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଉପହାର ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଭଲ କରିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିବ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଏବଂ ମନାନ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଅନୁରୂପ ନହେବାରୁ ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନର ଅଭାବ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିବ । ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ହେବ ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ନୂତନ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ । ସରକାରୀ ଲାଭ ମିଳିବ । ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ସିଂହ: ଆଳସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ମନ୍ଥର କରିବ । ପେଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ । ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଅଫିସରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଭଲ । ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । ବାହାରେ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବିରୋଧୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ପାଣି ଏବଂ ନିଆଁକୁ ଭୟ କରିବେ । ଅବୈଧ କିମ୍ବା ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଆଜି ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସହିତ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ । ଶୀଘ୍ରତା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଦିନଟି ମଜା, ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ବିଶେଷ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣି ପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଯାନର ସୁବିଧା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ଭ୍ରମଣ ହେବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆପଣ ନୂତନ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ।
ବିଛା: ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇପାରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ହାସଲ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଲାଭ ମିଳିବ । କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆଜି ନିବେଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରିବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତଥାପି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ । କାହା ସହିତ ନୂତନ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ । ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଲେଖାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ହେବ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସତେଜତା ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତାର ଅଭାବ ରହିବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ । ନିଦ୍ରା ଅଭାବର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ମାନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଆବେଗ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳତା ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଚିନ୍ତାର ଭାର କମିଯିବ, ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ । ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ବିଶେଷକରି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ସମୟ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ କାମରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରାଇବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।