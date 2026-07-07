ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଅନୁକୂଳ ଦିନ
ଆଜି ୭ ଜୁଲାଇ ମଙ୍ଗଳବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : July 7, 2026 at 6:39 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ଖୁସି ମନ ସହିତ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଉର୍ଜାଳୁ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପକୃତ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ।
ବୃଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ । ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପରିଚିତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ । ସାରା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ବିରାଜମାନ କରିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଘରେ, ଅଫିସରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଖୁସି ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ସାଂସାରିକ ସୁଖର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦୂର ହେବ, ଯାହା ପଥକୁ ସହଜ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅଧା କାମ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇପାରିବେ । ଆଜି ବିଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହ ଏବଂ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଋତୁକାଳୀନ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ, ଚାରିପାଖରେ ନକାରାତ୍ମକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଜପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସଠିକ୍ ପଥରେ ନେଇଯିବ, ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବ । ପାରିବାରିକ ସମର୍ଥନ ଖୁସି ଦେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଯାନ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ଅନୁକୂଳ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ଭ୍ରମଣ କରିବାରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ତଥାପି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବନତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଆପଣ ସାଂସାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କିଛିଟା ଉଦାସୀନ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କମ୍ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଏହା ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ବିତର୍କରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ସେୟାର ବଜାରରେ କ୍ଷତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଘରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅପମାନିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ରଣନୀତି ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ । ସଫଳତା ପାଇବେ । ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ଦେବ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କଲେ ଲାଭ ମିଳିବ । ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ । ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ।
କୁମ୍ଭ: ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟମ ସମୟ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଣଆଗ୍ରହୀ କାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ବଜାୟ ରହିବ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ ।