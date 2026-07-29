ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହେବ ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥଲାଭ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ !
ଆଜି, ଜୁଲାଇ ୨୯ ତାରିଖ ବୁଧବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : July 29, 2026 at 6:44 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଘରୋଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଦେବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଥକ୍କାପଣ ଆଣିପାରେ । ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ବୃଷ: ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଗତିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ । ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ହାଲୁକା କରିବ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କ ମନ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିତିବ । ଆପଣ ନୂତନ ଜିନିଷ, ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଯାନବାହାନ ମଧ୍ୟ କିଣି ପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗୀଦାରୀ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ । ବିଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ଭାଗୀଦାରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ସିଂହ: ଘରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ । ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ । ଆପଣ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପେଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ବିଫଳ ହେବ । ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ । ଆଜି ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ । ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ବିଛା: ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଘରୋଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସତେଜତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଧନୁ: ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅନୁତାପ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଆପଣ ଅଫିସ୍ କାମରେ ଇଚ୍ଛିତ ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ । ଦୁର୍ବଳ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ହାଲୁକା କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟି ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ କାହାର ପକ୍ଷ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାହା ସହିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିତରେ ରହିବ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଏବଂ ଏହି ବନ୍ଧୁତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ ।