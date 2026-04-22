ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତାର ଦିନ, ଏମାନେ ହେବେ ଲାଭବାନ
ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖ ବୁଧବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Published : April 22, 2026 at 7:29 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଦିନ ହେବ । ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କାମ ସହ ଜଡିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି । ତଥାପି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଆଜି ଲେଖା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ମନର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିପାରେ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନୁଚିତ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସାବଧାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଜରେ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବାର ଆଶା କରିବେ । ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ମଜା ନେବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ, ଆପଣ ଏକ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । କିଛି ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନତା ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇପାରେ । ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବାର କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବେପରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପଦୋନ୍ନତିରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ପରିବାରରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ସରକାରୀ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ ।
ତୁଳା: ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଲେଖାଲେଖି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ । ବିଦେଶରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ମନ୍ଥର କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଜି ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ । ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଏବଂ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ । ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ଭଲ ପୋଷାକ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ମଉଜ ମଜଲିସ କରି ମନୋରଞ୍ଜନର ମଜା ନେବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ । ଆଜି ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ ରହିବ ।
ମକର: ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ । ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଆଇନଗତ ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସାବଧାନତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଆପଣ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା ହତାଶାର କାରଣ ହେବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧନା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ରହିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବାଧା ଦେବ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଳଙ୍କିତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଅସାବଧାନତା ଏଡାନ୍ତୁ ।