ରାଶିଫଳ: ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ଲଭିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ
ଆଜି ଜୁନ 20 ତାରିଖ ଶନିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : June 20, 2026 at 6:37 AM IST
ମେଷ: ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରୟାସ ସହିତ ସମାନ ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ବ୍ୟସ୍ତତା ପାରିବାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅବହେଳା କରିପାରେ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ କାହାକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିଥାଏ।
ବୃଷ: ଆପଣ ଆଜି ଦୃଢ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନିବେଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କଳାକାର ଏବଂ କ୍ରୀଡାବିତ୍ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ସକାଳେ ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଜଣେ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ କିଛିଟା ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଉଚିତ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦିନଟି କିଛିଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ; ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ, ଯଦିଓ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅଶାନ୍ତ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରେ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛିଟା ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ; ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଏବଂ ଏକ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ସହଭାଗୀତା ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ।
ଧନୁ: ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ; ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିବା ଭଲ। ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ।
ମକର: ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରି ବିତିବ। ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଜା କରିବେ। ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କରିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ; କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
କୁମ୍ଭ: ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ଏବଂ ଘରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। କ୍ରୋଧକୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିମ୍ବା ଆଚରଣରେ କଠୋରତା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଦେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ।