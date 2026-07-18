ରାଶିଫଳ: ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି ୧୮ ଜୁଲାଇ ତାରିଖ ଶନିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : July 18, 2026 at 6:50 AM IST
ମେଷ: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତେଜିତ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଜିଦ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ନହେଲେ ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଯଦି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ବିନା ଚିନ୍ତାରେ କିଛି କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରହିବେ । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । କଳାକାର ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ସରକାରୀ କାମ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ । ଚିନ୍ତାଧାରା ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ । ଶୀଘ୍ର ନିବେଶ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ଅନୁକୂଳ, କିନ୍ତୁ ଅସାବଧାନତା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
କର୍କଟ: ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ । ନିରାଶା ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଆଜି କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୋଝ ପରି ମନେ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ଆଶାନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ । ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା କାମରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଅଫିସ୍ କାମରେ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ କୌଣସି କଥାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅହଂକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନକରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ । ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇବା ଉଚିତ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଏବଂ କିଛି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ପାଇବେ । ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ବିଛା: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖଦ ସାକ୍ଷାତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ । ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ । ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଡାନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ମନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାଦ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ମକର: ଆଜି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାରଣରୁ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କ୍ରୋଧ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଡାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ । ସହଭାଗୀତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଏଡାନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ । ଆପଣ ଏକ ଭଲ ଭୋଜନର ମଜା ନେବେ ଏବଂ ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣ ଯାନର ବିଳାସ ଉପଭୋଗ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟବହାର କରି, ଆପଣ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ । ଆପଣ ଆଜି ସ୍ୱଭାବରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ । ମହିଳାମାନେ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ।