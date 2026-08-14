ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏମାନେ ରହିବେ ଅସୁସ୍ଥ !
ଆଜି ୧୪ ଅଗଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : August 14, 2026 at 6:41 AM IST
ମେଷ: ଆଜି କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଅତ୍ୟଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିରାଶା ଆଣିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସଫଳତା କମ ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ କିଛି ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଏବଂ ତୁମେ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବୃଷ: ଆପଣ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅଟଳ ମନୋବଳ ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା କିମ୍ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ସରକାର କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । କଳାକାରମାନେ କ୍ରୀଡା ଏବଂ କଳାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ପିଲାମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବେ । ଯଦି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଚିନ୍ତାଧାରା ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ସତେଜତାର ରହିବ । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଏହା ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଦିନ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅନୁତାପ ଅନୁଭବ କରିବେ । ତାହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ ନାହିଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ଆଖିରେ ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆଚରଣ ନକାରାତ୍ମକ ରହିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ । ଆଜି କୌଣସି ଅନୈତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରରେ ରୁହ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ କାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅପରାହ୍ନରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ପେଟ ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ । ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ । ଆପଣ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଚାକରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣର ଆନନ୍ଦ ନେବେ । ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବ । ଘରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପଥ ଖୋଲିଯିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ପିଲାମାନେ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରବଣତା ପ୍ରଚଳିତ ହେବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବାଧା ଉପୁଜିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।
ମକର: କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଭେଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରବଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଏକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ସୁଖଦ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ପୋଷାକ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଏକ ଯାନର ଉପଭୋଗ କରିବେ । ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ରହିବେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ । ଏକ ସତେଜ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ । ଆଜି, ଆପଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସୌଜନ୍ୟତାର ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ । ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ।