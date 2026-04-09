ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଏମାନେ ସହିବେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି
ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : April 9, 2026 at 7:03 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 9, ଗୁରୁବାର । ଧନୁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ କାହାକୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ବୃଷ: ଧନୁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର । ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନ ହେଲେ ଆପଣ ନିରାଶ ହେବେ। ସଫଳତା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ପରିବାର ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ସୁଖଦ ହେବ।
ମିଥୁନ: ଧନୁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କିମ୍ବା ପିକନିକ୍ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ତଥାପି, ଯେକୌଣସି ତ୍ୱରିତ ନିବେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏଡନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବାତାବରଣ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଅଛି।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଲେଖା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ କିଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଆପଣ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଗତି ଖବର ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ମାନହାନିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ରତା ଏଡାଇବା ଉଚିତ। ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନୂତନ କାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୁଣା କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆଜି କିଛି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ବିଛା : ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପସପ କରିବାରେ ବିତାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଦିନଟିକୁ ଆରାମରେ ବିତାଇ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମନ ଲଗାନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜି କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରିବା କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବିଶେଷକରି ମନ୍ଦିରକୁ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ମଧୁରତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହତାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
କୁମ୍ଭ : ଆପଣ ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଖୁସି ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଖୁସି ହେବେ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ।
ମୀନ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବେ। ବକେୟା ରାଶି ପରିଶୋଧ କରାଯିବ। ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସରକାରୀ କାମ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମନୋଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।