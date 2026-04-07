ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ
ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : April 7, 2026 at 7:14 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଏପ୍ରିଲ ୭, ମଙ୍ଗଳବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବ। ଆପଣ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସାମାଜିକ ସମାବେଶକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବେ। ଭାଗୀଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଚାକିରିଆ ଲୋକମାନେ ବୈଠକରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଖବର ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିବାଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ସମୟରେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେବ ନାହିଁ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଜମି, ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କାମ ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବେ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ଜିଦ୍ ଛାଡି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର କରିଦେବ। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ଯୋଜନାରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମତଭେଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ପାଇପାରନ୍ତି। ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି କଥା ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଯୁକ୍ତିତର୍କର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ମକର: ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ସାନ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରିବେ।
ମୀନ: ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସତର୍କତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।