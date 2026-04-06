ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶୁଭ ଫଳ
ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ସୋମବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : April 6, 2026 at 7:08 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଏପ୍ରିଲ୍ ୬ ତାରିଖ ସୋମବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବେ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଏହା ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ। ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଦିନ ବିତାଇବା ଉଚିତ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏବଂ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ନୂତନ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆପଣ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ସିଂହ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ଘର, ଜମି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନର କାଗଜପତ୍ର ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଚିନ୍ତା ନକରି କୌଣସି କାମରେ ଲିପ୍ତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହା ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଗୁପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସହଜରେ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ତୁଳା: : ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ମନ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କଠୋର କରିବ। ଏହା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଅନୁଚିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଭୁଲ କାମ ଏବଂ ଆଇନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ବିଛା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ସୋମବାର, ଏପ୍ରିଲ 6, 2026 ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଛା ରାଶିରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି, କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଧନୁ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏକ ଯାତ୍ରା, ବିଶେଷକରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ନିକଟତା ଏବଂ ମଧୁରତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉତ୍ସାହୀ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ମକର: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଘରେ ଏକ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ସେୟାର ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ବିବାହରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ।ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ମୀନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସରକାରୀ କାମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଦିନକୁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।