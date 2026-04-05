ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ
ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ରବିବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ?
Published : April 5, 2026 at 7:02 AM IST
ମେଷ: ଦିନଟି ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ତଥାପି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କାମରେ ଶୀଘ୍ରତା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ବୃଷ: ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ । ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆଜି ଆପଣ ବଡ଼ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଘରେ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ । ତଥାପି, ଆପଣ କାନ୍ଧ କିମ୍ବା ସନ୍ଧି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ।
କର୍କଟ: ହତାଶା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଚିନ୍ତିତ କରିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଇବ । ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆଜି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଜମି ଏବଂ ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁ ରହିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କାମ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବ । ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ଏକ ଲାଭଜନକ ନିବେଶରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଅଧିକ ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ମାନସିକ ହତାଶା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ । କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ଏଡାଇ ଦେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ମଧ୍ୟମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧୁର ହେବ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୃଢ଼ ରହିବ । ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଅହଂକାରକୁ ଏକପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ କାମ କରନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଅସଂଯମ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ । ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଯେକୌଣସି ଭୁଲ କାମ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ।
ମକର: ଏହି ଦିନଟି ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆପଣ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ନିବେଶ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ । କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅସାବଧାନତା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ସକାଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ପାଇବେ ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ, ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହି ଦିନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଭଲ । ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ । କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ।