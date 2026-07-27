ରାଶିଫଳ: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ସୋମବାର ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : July 27, 2026 at 6:46 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁ, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇନପାରେ । ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ରହିବ, ଯଦିଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି, ଆପଣ ଦିନଟି ଆରାମ, ଖୁସି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଆପଣ ଅତିଥି ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପିକନିକ୍ ଏବଂ ଭୋଜନ ଯୋଜନା କରିବେ । ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଯାନବାହାନ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟାପି ରହିବ । ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ସୁଖ ପାଇବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଣିବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଗତି ଖବର ପାଇବେ । ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ । ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜିର ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଅନେକ କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । କୌଣସି ଦଲିଲ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ତୁଳା: ଆଜି, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ । ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ । ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ ହେବ ।
ବିଛା: ଆଜି, ପରିବାରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅନୁତାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ । ଆପଣ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଭଲ ହେବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣ ଆଜି କିଛି ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଆଜି, ବୃତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହେବେ । ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ । ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ପରିବାରରେ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ।