ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶୁଭଫଳ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : December 23, 2025 at 7:22 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୨୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ବୃଷ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୨୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ।ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତୀର୍ଥ କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଫିସରେ ବହୁତ କାମ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୨୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି ଭୁଲ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ହରାଇବାର ଭୟ କରିପାରନ୍ତି। କାହା ସହିତ ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି କଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ମାନସିକ ହତାଶା ପ୍ରବଣ ହେବ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ର ହେବା କଷ୍ଟକର ହେବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୨୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଉପଭୋଗର ଦିନ ହେବ। ପରିବାର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୨୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । କୌଣସି ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ କମ୍ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଏଡାଇବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୨୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ ବଦହଜମୀ କିମ୍ବା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆରାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଲାଭଦାୟକ।
ତୁଳା: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୨୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଜମି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।
ବିଛା: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୨୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଭାବପ୍ରବଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛି।
ଧନୁ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୨୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର କରିବ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛିତ ସଫଳତା ନ ପାଇବା ହତାଶାର କାରଣ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ନୀରବ ରହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାଦ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନକାରାତ୍ମକତା ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୨୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ।ଦିନଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରିବାରରେ ଏକ ଶୁଭ ପରିବେଶ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୨୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ କାରବାର କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିବେଶ ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏଡାନ୍ତୁ। କାହାର ଭଲ କରିବା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୨୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ।ଆପଣ ସମାଜରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ୍କ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଶୁଭ ଘଟଣାମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ।