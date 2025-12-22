ସୋମବାର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା
ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ସୋମବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ଦିନ ହେବ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : December 22, 2025 at 7:02 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଏକ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ସଫଳତା ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହି ବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ କାମ ବାକି ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିପାରେ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ; ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ମଜା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ । ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ପୋଷାକ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ । ଆଜି ଅନୈତିକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ।
କର୍କଟ: କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ବିରୋଧୀମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି । ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ । ସହଭାଗୀତା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ମାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ଅସ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଏବଂ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ । ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ଅଭାବ ହତାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିବ । ଆଜିର ଦିନରେ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ । ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆଜି ଭଲ ଦିନ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଦୁଃଖି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ବିଛା: ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ କାମରେ ଇଚ୍ଛିତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଭାରୀ ହେବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରିପାରିବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସଂକେତ ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ନିରାଶ ହେବେ । ଆପଣ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଉଷ୍ମ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । କେହି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଚାପରେ ରହିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ଟିମ୍ ସହିତ କାମ କରିବା ଉଚିତ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଘରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଥକାପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ । ଅନାବଶ୍ୟକ କାମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଭାବ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତଥାପି, ଆଜି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ ହେବ । ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ଉଭୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ।