ETV Bharat / lifestyle

ରାଶିଫଳ: ଆଜି ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ !

ଆଜି ଗୁରୁବାର ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ, କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । କେଉଁ ରାଶିର ଦିନ କେମିତି କଟିବ ।

rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 2, 2026 at 9:08 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat
Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମେଷ: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୋଇ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣ ସରକାରୀ କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି କାମ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବୃଷ: ଆଜି ବିଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଗତିରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି, ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିରାଶା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କର୍କଟ: ଆଜିର ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ କିଣି ପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସୁଖର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ସିଂହ: ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ଦେଇ ନପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ପରିବାରରୁ କିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିପାରେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସ୍ୱସ୍ତି ସମ୍ଭବ। ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ କାମରେ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ। ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦେବ। ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବିଛା: ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ନିବେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଯୋଗୁଁ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କିମ୍ବା ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ଘରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଭାରୀ ହେବ। ଚାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମକର: ଆଜି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ତଥାପି, ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଭୟ ଲାଗି ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତାରୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ। ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମୀନ: ଆପଣ ସମାଜରେ ବିଶେଷ ପରିଚୟ ପାଇବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଏକ ନୂତନ ନେଟୱାର୍କ ଗଠନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବାମୀ/ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ସମ୍ପର୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ।

TAGGED:

RASHIFAL
AJIRA RASHIFAL
HOROSCOPE
ରାଶିଫଳ
DAILY HOROSCOEP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.