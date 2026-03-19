ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ
19 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଗୁରୁବାର ରାଶିଫଳ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତ କଟିବ । କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ।
Published : March 19, 2026 at 6:49 AM IST
ମେଷ: ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗେଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଜ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିପାରେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହରାଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ସଫଳ ହୋଇପାରେ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭରେ ଖୁସି ରହିବେ । ସରକାରୀ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣ ଭ୍ରମଣ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନରେ, କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚାପ ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିପାରେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଭ ମନେ କରିବେ । ସେମାନେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ଖବର ପାଇବେ । ନୂତନ ଗ୍ରାହକମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ । ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସରକାରୀ କାମ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ପାରିବାରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ମିଳିବ । ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । କାମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସମାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ନିରାଶ କରିବେ । ଆଜି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିବାଦକୁ ଏଡାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯଦିଓ ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଆପଣ ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଆପଣ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି । ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତି ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ ।
ତୁଳା: ସାଧାରଣତଃ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଘରେ ଏକ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ଖବର ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ବିରୋଧୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଏକ କାହାଣୀ କିମ୍ବା କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଏକ ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ପରିବାରରେ ଖୁସି ରହିବ । ଏକ ଭଲ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଘରୋଇ କଥାକୁ ନେଇ ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଅନିଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ପାଣି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଡାଇବା ଲାଭଦାୟକ । କାମରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ମକର: ଆଜି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ । ଏହା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ମାନହାନିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରିପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକତାର ଅଭାବ ରହିବ । ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଏକ ଉତ୍ସାହୀ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ । ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କିମ୍ବା କିଛି ଧାର୍ମିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଶାନ୍ତି ଆଣିବ ।