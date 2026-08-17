ରାଶିଫଳ: ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର, ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ ସୋମବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Published : August 17, 2026 at 6:39 AM IST|
Updated : August 17, 2026 at 4:29 PM IST
ମେଷ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଏକ ସୁଖଦ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଘରେ ସୁଖଦ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା କାମ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି।
ବୃଷ: ଆଜି ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟ। ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏବଂ ଆଚରଣର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି କୌଣସି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ: ଜମି, ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ସହିତ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ବୈଚାରିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟସୀମାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ।
କର୍କଟ: ଆଜି, ଚିନ୍ତା ନକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିପାରେ।
ସିଂହ: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମିଠା କଥାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ମଧ୍ୟ, ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କାମରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟବସାୟ ସଫଳତା ଏବଂ ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ।
ତୁଳା: ଆଜି, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କେବଳ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ।
ବିଛା: ଆଜି, ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କାହା ସହିତ ଅହଂକାର ସଂଘର୍ଷରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ହିଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିବେ। ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି।
ମକର: ଆଜି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଦିନ। ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆଜି ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୋଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାମରେ ଚାପ ରହିବ। ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରେ ଫସି ରହିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଏକ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ମାନସିକ ଚାପ ଲାଗି ରହିପାରେ।